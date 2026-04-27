こちらは、アメリカ企業Vantorが日本時間2026年4月24日にSNSのXで投稿した画像。

写っているのは、NASA（アメリカ航空宇宙局）とESA（ヨーロッパ宇宙機関）の「ハッブル宇宙望遠鏡」です。

60km以上先のハッブル宇宙望遠鏡をはっきりと捉えた

【▲ Vantorが自社の衛星で撮影し、2026年4月に公開したハッブル宇宙望遠鏡の画像（Credit: Vantor）】

Vantorの投稿によると、この画像は2026年4月23日にVantorの地球観測衛星「WorldView Legion」によって、61.8km離れた位置から撮影されました 。ハッブル宇宙望遠鏡の特徴的な円柱形の本体や、左右に張り出された太陽電池アレイ、輝くサーマルブランケット、それに望遠鏡前面の開口部ドアがはっきりと確認できます。

1990年4月24日にNASAのスペースシャトル「Discovery（ディスカバリー）」に搭載して打ち上げられたハッブル宇宙望遠鏡は、5回のサービスミッションを通じて機器の交換などが行われてきました。

トラブルも何度か発生していますが、運用チームの努力によって今年で打ち上げ36周年を迎えており、先日はNASAやESAから記念画像が公開されています。

【▲ スペースシャトル「Columbia（コロンビア）」による2002年3月のSTS-109ミッション（4回目のサービスミッション）で宇宙飛行士が撮影したハッブル宇宙望遠鏡（Credit: NASA）】

2025年10月1日にMaxar Intelligenceから社名を変更したVantorは、自社の地球観測衛星を用いて取得した非地球画像（NEI: non-Earth Imagery）を提供するサービス「WorldView Space」を運用しています。

提供される画像の解像度は最良で2.5cm、撮影対象は高度200km〜1000kmのあらゆる傾斜角の軌道を周回する物体とされています。

これまでにもVantorは（社名変更前も含めて）自社の衛星で撮影したISS（国際宇宙ステーション）やCSS（中国宇宙ステーション）「天宮」の画像などを公開してきました。

こうした画像は宇宙領域把握（SDA: Space Domain Awareness）はもとより、展開機構の状況や機体が向いている方向といった、宇宙機の状態の確認や評価などに利用できるとVantorはアピールしています。

関連画像・映像

【▲ Vantorが自社の衛星で撮影し、2025年7月に公開したISS（国際宇宙ステーション）の画像（Credit: Vantor）】

【▲ Vantorが自社の衛星で撮影し、2025年7月に公開したCSS（中国宇宙ステーション）「天宮」の画像（Credit: Vantor）】

文／ソラノサキ 編集／sorae編集部

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