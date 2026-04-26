ナビが元気よくしゃべりはじめた最初は笑って読み進めるものの、次第に悲しみを帯びていくやさしい物語【漫画】本編を読む「どうも。はじめまして！ナビさんです」。1カ月ちょっと前のある日、主人公の車のカーナビが勝手にしゃべり出した。カーナビいわく、アップデートされて最新版の対話機能付きナビになったとのこと。「流行りのAI的なアレです」と自己紹介するナビさん。最初は受け入れがたかった主人公だが、1カ月も続くとナ