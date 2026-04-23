南陽市の就労支援施設である目標をもって働く男性がいます。目標に向かって奮闘する姿を追いました。「いらっしゃいませレギュラー満タン入ります」川井智史さん（40）。ビブスには「訓練中」の文字が。ここは、南陽市にあるガソリンスタンド。就労支援施設の利用者が自立に向け訓練を受けています。川井智史さん「光に過敏に反応して脳波に乱れが発生し、意識を落ちたのちに全身の筋肉がけいれんしてガタガタとなる」川井さ