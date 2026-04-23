南陽市の就労支援施設である目標をもって働く男性がいます。目標に向かって奮闘する姿を追いました。



「いらっしゃいませレギュラー満タン入ります」



川井智史さん（40）。ビブスには「訓練中」の文字が。

ここは、南陽市にあるガソリンスタンド。就労支援施設の利用者が自立に向け訓練を受けています。



川井智史さん「光に過敏に反応して脳波に乱れが発生し、意識を落ちたのちに全身の筋肉がけいれんしてガタガタとなる」





川井さんは薬を飲むことで10年以上てんかんの発作は起きていません。川井智史さん「ここで訓練を積んで一般企業などで就職することが目標」この施設でおよそ5年働く川井さん。正社員としての就労を目指す姿を追いました。南陽市の就労支援施設「LUNA」。障がい者が自動車整備を学ぶ施設です。形を変えても輝く月のように、1人1人の障がいを個性として認め合おうと名付けられました。LUNA加藤健一代表「例えばガソリンスタンドであったりとか障がい者枠として雇用を積極的に推進されている企業さんがまだまだ全国的にも少ないというところが一つの課題」「ガソリンスタンドやってみたいここで学んだ技術をダイレクトに生かすこともできるより一般就労に近いような形での仕事に関われる環境っていうふうなところもつくっていける」この施設で5年ほど前から訓練をしている川井智史さん。18歳の時、てんかんを発症しました。川井智史さん「光に過敏に反応して脳波に乱れが発生し、意識を落ちたのちに全身の筋肉がけいれんしてガタガタとなる 周囲との関わりを断つような感じで家にこもっている事が多かった」山形市で自動車の販売・整備を行う会社でも職場体験をするなど経験を積みました。川井さん「あれ、微妙にあがっている あ、なるほど」「なんとこなせていると思います 同じもの使っていいですか」障がい者が一般企業で働くのが難しい場合、職業訓練ができる就労継続支援A型とB型の施設があります。A型は雇用契約を結び、一般的な就労に近い働き方。B型は自分の体調に合わせて働けますが、雇用契約がなく、賃金も大幅に変わります。県内の就労継続支援B型の平均賃金は、月額1万9621円と全国で一番低くなっています。こちらの施設での平均賃金は全国平均よりも高いですが、自立に向けては一般企業への就職が必要です。川井さんは一般就労を目指し、3年前、ガソリンなどの危険物を取り扱う国家試験の資格を取得。川井智史さん「乙4 危険物の国家資格だけだとどうしても弱いので頑張って運転免許の資格も取りました」持病の影響で公道での運転は医師から許可が出ていませんが、施設スタッフの運転で灯油の配達もこなします。この日、職場に戻ると。従業員「川井さん、代表が中に来てくださいって」川井さん「えっ、自分が中の方に」川井さん「失礼します」LUNA代表加藤健一さん「ちょっと話があって で川井くん うちで利用開始してから4年8か月 目標はなんだっけ」川井さん「就職して自活力つける 今後もひとりで生活できるように」加藤さん「川井くんがそこのところに挑戦したいという気持ちがあるのであれば 障がい者雇用枠として求人を出そうかなと思う」代表から正社員の提案が。川井さん「戸惑いはありますけど個人的には挑戦していきたいと思う」採用試験に挑むことを決意しました。3月30日、そして迎えた試験当日。川井さん「失礼します」加藤さん「はいどうぞ 緊張していますか」川井さん「はい」加藤さん「どうしてここで働きたいと」川井さん「御社で働かせていただくことでさらなるスキルアップ ここでは感動満タンという言葉がありますけど お客様に給油を通して幸せなど届けられたら」緊張しながらも面接に励み、面接後は筆記試験も。川井さん「なんだかいろいろ期待できないような結果となってしまいました。筆記試験のほうが頭が足りてなかったのかなと」4月2日、そして迎えた発表の日。加藤さん「眠れましたか」川井さん「正直なんだか浅い眠りを繰り返す感じ」加藤さん「あのーいままで4年8か月頑張っていただいたということもあって 会社の方でも検討をさせていただいて 採用という運びになります。きょう4月2日から弊社の従業員として働いて頂きたいと思いますのでよろしくお願いいたします」川井さん「よろしくお願いいたします」合格が伝えられ、晴れて正社員に。夢だった一般就労が叶った瞬間です。さっそく、会社のジャンバーが手渡され着用します。そして、同僚の元へ。加藤さん「きょうから新入社員として働いてもらうことになった川井智史さんです。引き続きよろしくお願いいたします」川井さん「今回面接を経て晴れて障がい者雇用枠で採用されましたので改めてよろしくお願いいたします」同僚「よろしくお願いします」川井さん「いらっしゃいませ」川井さん「外窓ふき入ります」正社員としての初仕事。川井さん「ありがとうございました」初日は閉店時間まで勤務。同僚「障がい者雇用で無事」常連客「だよね。社員なったなと思って おめでとう」川井さん「ありがとうございます 今後ともよろしくお願いいたします」常連客にも報告です。同僚「とりあえずきょうはこれで終わりにします」川井さん「きょうのような感じでやっていけるのであれば なんとか今後もやっていけるのではないかと思います。いろんなことを覚えて出来るようになって そして行く先は障がい者でも他の場所でちゃんと通用できるんだと証明できるようになれたら」加藤さん「障がいがあると諦める事が当たり前になってしまっている環境がどうしてもそれが普通になってしまっている。努力し続けることで叶えられる事があることを川井さんの姿を通して感じてほしい。そこに続いてくる利用者さんが出てくることを願って、これからも支援に関わっていきたい」自立への道は始まったばかり。川井さんはこれからも夢に向かって歩み続けます。