年度初めの4月は、進学や就職で環境が変わり、新たな出会いによってさまざまな性被害の発生が懸念されます。こうした中、若い世代の人たちに被害防止を呼びかけていこうと、山形警察署が16日朝、キャンペーンを行いました。山形市のJR山形駅では警察官や大学生のボランティアたちが性暴力から身を守ることを呼びかける内容が記されたティッシュを通勤や通学中の人たちに配りました。大学生ボランティア「同学年の人達がSNSの