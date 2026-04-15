【女子旅プレス＝2026/04/15】東京・自由が丘に全59店舗が出店する新商業施設「自由が丘 ミューズ スクエア（JIYUGAOKA MUSE SQUARE）」が誕生。2026年9月の開業を予定している。【写真】「自由が丘 ミューズ スクエア」外観完成イメージ◆自由が丘駅前の新たなランドマーク同施設は、地上15階・地下3階建ての複合施設で、地下1階から地上5階までが商業ゾーンとなる。洗練された高感度“FINE QUALITY LIFE”をテーマに、商業施設初