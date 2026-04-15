二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。4月15日（水）深夜の同番組では、第2弾となる「辞書みたいに説明できるかな？」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！ある言葉の意味を自分なりに考えまとめて、辞書っぽく説明。その説明を、先生役の1人が10点満点で評価していくという今回の企画。第1弾では、真空ジェシカ・ガクが先生と