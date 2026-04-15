timelesz猪俣周杜、親知らずを抜歯し…頬が腫れたまま収録に！キスマイ二階堂「可愛い」

二階堂高嗣（Kis-My-Ft2）、松井ケムリ（令和ロマン）、猪俣周杜（timelesz）が教育デスゲームに挑戦する『ニカゲーム』。

4月15日（水）深夜の同番組では、第2弾となる「辞書みたいに説明できるかな？」が放送される。

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ある言葉の意味を自分なりに考えまとめて、辞書っぽく説明。その説明を、先生役の1人が10点満点で評価していくという今回の企画。

第1弾では、真空ジェシカ・ガクが先生となり「恋」の定義を徹底議論。それぞれの恋愛観も露呈し大いに盛り上がったが、はたして今回はどんな展開に？

ゲストには、IQ132だというオダウエダ・植田紫帆を迎える。

解答者として挑むのは、二階堂、ケムリ、植田の3名。そして今回は、猪俣が初の先生役として3人の解答を採点していく。

今回のお題は「可愛い」。このお題に対し「色んな意味があって難しい…」と苦慮しながらも3人は解答をひねり出す。

そんな彼らの「可愛い」の定義に対して猪俣は、「素晴らしいですね！気持ちわかります」と褒める場面もありつつ、「なんかね…言葉が難しいな」「IQが高すぎます」「これは最低ですね」「俺ここめっちゃ嫌いです」と辛辣な意見も。

◆二階堂が語る猪俣の“いちばん可愛いところ”とは？

ゲーム終盤、二階堂が猪俣の“可愛い”ポイントを熱弁。

今回、親知らずを抜歯し、頬が腫れたまま収録に臨んだ猪俣。しかし二階堂は、なぜかその姿を「可愛い」と全力フォロー。

二階堂流の“猪俣の可愛いところ”に、猪俣も思わずタジタジ。はたして、その内容とは？