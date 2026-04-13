兄弟喧嘩がヒートアップし、思わず大きな声で叱ってしまった母親…そんな日常の一場面を切り取った投稿がSNSで注目を集めている。 【写真】怒られた次男に優しく寄り添うゴールデンレトリバーにほっこり 投稿された動画には、怒られて落ち込む子どものそばに寄り添い、まるで守るように座るゴールデンレトリバーの姿が。 その真っ直ぐな視線と行動に、多くのユーザーからは