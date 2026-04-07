人気クリエイターグループ「午前0時のプリンセス」のメンバーであるJESSICAが、HANAのNAOKOとの意外な師弟関係を明かした。【映像】HANA・NAOKOとの関係2026年4月6日（月）、グローバルオーディション番組を徹底解説する特別番組『今からでも追いつける! WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE一新時代のオーディション徹底解説一』が放送された 。本番組は、HYBEとGeffen Recordsによる共同プロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIEC