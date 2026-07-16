ドローンショーのイメージ（球団提供）横浜ＤｅＮＡは２６日に、横浜・みなとみらい２１（ＭＭ２１）地区で開催する３５００機のドローンを駆使した花火ショー「ＹＯＫＯＨＡＭＡＳＴＡＲ☆ＮＩＧＨＴＤＲＯＮＥＳＨＯＷ」の詳細がを発表した。ショーの中心は、ベイスターズに憧れ、選手の活躍を信じる一人の少年。少年が見つけた希望の光と横浜を愛する人々の思いが重なり、横浜の未来を象徴する「ＢＬＵＥＢＩＲＤ」