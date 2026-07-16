7月3日、南米ペルーの大統領選でケイコ・フジモリ氏（51）が当選した。アルベルト・フジモリ元大統領の娘である。大統領選は4度目の挑戦で、ライバルのロベルト・サンチェス氏とは得票率0.27ポイントの僅差。どんな人物なのだろうか。ニュースサイト「PERU NEWS」編集長の多嘉山ペルシー氏に聞いてみた。「フジモリ元大統領は国立農業大学の学長から政界に転じました。家族は皆、高学歴でケイコ氏も米コロンビア大学ビジネススク