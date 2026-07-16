7月14日、9月に公開される織田裕二主演の映画『踊る大捜査線』シリーズ最新作に、湾岸署オリジナルメンバー12人が続投することが発表され、ネット上で大きな話題を集めている。6月29日にはすでに新キャストが発表されており、公開を前にファンの間で興奮の声が上がっている。こうして新旧メンバーの顔触れが明らかになったわけだが――。いっぽうで浮き彫りになったのは“ある女優の不在”だった。「《深津絵里は？》《一番注目し