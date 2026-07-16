イラン軍事当局は16日、アメリカがインフラを攻撃すればイランは周辺地域のインフラを標的にすると警告した。イラン軍の報道官は16日、「いかなる状況でも、アメリカなどがホルムズ海峡に干渉することは決して許さない」としたうえで、「イランにとってホルムズ海峡は譲れない一線である」とイランが海峡を管理すると改めて主張した。またアメリカのトランプ大統領が14日、イランの橋や発電所を空爆すると脅したことを念頭に、報道