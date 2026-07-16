16日、全国の駅やコンビニでクレジットカード決済が使えなくなる障害が発生しました。通勤通学の時間帯に発生した今回のシステム障害。多くの人たちに影響が出ました。■不具合を知らせる張り紙が…「現金、持ち歩こう」16日はそう思った人も多いのでは。JR新橋駅では…。記者「クレジットカード使用不可と書かれています」16日、通勤通学の時間帯に一部のクレジットカードが全国的に使えなくなるトラブルが発生しました。交通系IC