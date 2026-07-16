news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「熱波の影響…カナダ各地で山火事大気汚染が深刻化」についてお伝えします。◇列車の内部から撮影された映像。「ここは急いで通り抜けないと」猛烈な熱波の影響でカナダで発生した山火事の現場。外は一面、火の海です。「なんてこった…」街は山火事により分厚い煙に覆われています。ロイター通信によりますと、カナダ東部のオンタリオ州など各地で、830件以上の山火事が相次