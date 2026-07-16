千葉県柏市の病院に入院していた70代男性の点滴に汚物を混入して殺害したとして、殺人の疑いで看護師だった女が逮捕された事件で、県警が汚物が付いた容疑者の看護服を押収していたことが16日、捜査関係者への取材で分かった。