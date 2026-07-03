◇セ・リーグ中日―巨人（2026年7月3日バンテリンD）中日の新マスコットキャラクター「ブラックドアラ」が3日の巨人戦前に初登場。バンテリンドームのファンから歓声を浴びた。ブラックドアラは名前通り、帽子などドアラの青い部分が全部黒。背番号はドアラの「1994」をひっくり返した「4991」となっている。両キャラクターはホームベース付近で、自撮りカメラで2ショット写真を撮影。ライバルのコンセプトとは裏腹に