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大野雄大が圧巻の投球 8回を投げて被安打2、無失点で今季6勝目

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 中日・大野雄大が7月3日の巨人戦で8回2安打無失点の好投を見せた
  • 今季6勝目で巨人戦通算24勝、川上憲伸と並びチーム歴代6位に浮上した
  • この日初登場した新マスコット「ブラックドアラ」への助言も忘れなかった
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