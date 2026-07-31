車を運転中に赤信号を見落として事故を起こし、自転車に乗っていた女性にけがをさせたとして書類送検されたサッカーの三笘薫選手について、東京地検は不起訴処分にしました。【映像】不起訴処分になった三笘薫選手三笘薫選手（29）は8日、東京・板橋区で乗用車を運転中に赤信号を見落として交差点に侵入し、自転車と衝突して48歳の女性にけがをさせた過失運転致傷の疑いで書類送検されていました。東京地検は31日付けで三笘