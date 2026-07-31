車を運転して自転車に乗っていた女性にけがをさせた疑いで書類送検されたサッカーの三笘薫選手が不起訴処分となりました。三苫選手は今月8日、東京・板橋区で車を運転中に赤信号を見落として交差点に侵入し、自転車と衝突して女性に軽いケガをさせた疑いで書類送検されていました。三笘選手はリハビリのため、トレーニングセンターに向かう途中で、「歩行者信号の青を勘違いして交差点に進入した」と話していました。東京地検は不