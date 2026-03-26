3月26日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香 の #ぷっはーと乾杯ラジオ』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井友香が、『レコメン！』出演をきっかけに、念願のたまごっちを手に入れられそうだという報告を語った。 -「皆さん、知ってますか？「リストにゃんこ」」- ３月５日放送の『吉田仁人のレコメン！』に菅井が