りんかとはなみち（植野花道）が3月26日、東京・立川ステージガーデンにて開催された、大型イベント「青春祭2026 by今日、好きになりました。」に出演。ステージ上ではなみちがりんかの頬にキスすると、客席が大歓声に包まれた。【映像】「脚細い！」りんか、はなみちとキス2023年に配信された『今日好き』の「カンヌン編」で、カップルとなったりんかとはなみち。付き合って約2年半が経過している『今日好き』発の人気カップ