【UEFAカンファレンスリーグ】マインツ 2−0 シグマ（日本時間3月20日／メーヴァ・アレーナ）【映像】爆速ギアチェンジの「佐野回収」マインツのMF佐野海舟が爆速ランニングでカウンターを阻止。まさに圧巻の加速力でお得意の“佐野回収”を成功させた。日本時間3月20日、UEFAカンファレンスリーグのラウンド16・セカンドレグで、マインツはシグマ（チェコ）と対戦。ファーストレグがスコアレスドローに終わった中で前半と後半