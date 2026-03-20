ひと塗りで見た目もマインドも変えてくれるリップ。ツヤの度合いや色みの微差など、選択肢が広がるこの春、頼りになるのは「理想へ最短でたどり着く」3つのキーワード。色の魅力を最大限に引き出すテクスチャーとの掛け合わせをヒントに、春の装いを託せるお気に入りの1本を見つけ出して。ベージュ・ブラウンは「ぼやける軽さ」がよさそう重く見えがちなダークカラーこそ、ふんわり軽やかな質感が正解。肩の力が抜けた、エフォート