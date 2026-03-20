文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―3月20日（金）配信分― 少しずつ暖かい日が多くなってきました。ふっと春の香が鼻先をかすめることも。3月のこの時期は番組が終わったり新しくなったり…ラジオ局はバタバタと忙しい時期です。 先日私がアナウンスルー