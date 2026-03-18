3月13日から、「嵐」のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」が開催されている。16日には、札幌公演でバックダンサーを務めたジュニアが発表されたが、ファンの間では、“人気後輩アイドル”の出演が求められているようだ。嵐は13日から15日までの3日間、札幌ドーム公演をおこなった。公演を終えた翌日、ジュニアの公式Xが《バックとして#ジュニアが出演させていただきました》と投稿したのだ。「バックダンサ