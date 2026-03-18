3月13日から、「嵐」のラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026 We are ARASHI」が開催されている。16日には、札幌公演でバックダンサーを務めたジュニアが発表されたが、ファンの間では、“人気後輩アイドル”の出演が求められているようだ。

嵐は13日から15日までの3日間、札幌ドーム公演をおこなった。公演を終えた翌日、ジュニアの公式Xが《バックとして#ジュニアが出演させていただきました》と投稿したのだ。

「バックダンサーを務めた20人のジュニアの写真が公開されましたが、そのなかには、5人組グループ『ACEes（エーシーズ）』も並んでいました。同グループは近年、ドラマやバラエティ番組で露出を増やし、ファンの間でも“次期デビュー候補”と期待されています。嵐の最後のライブに起用されたことから、“育成”が進んでいると見る向きもあるようです」（スポーツ紙記者）

3月の札幌公演後も、嵐は5月31日の東京ドーム公演まで5都市を回る。今後のライブへの期待が高まるが、Xでは

《どうか知念侑李を嵐のバッグで踊らせてあげてください》

《1公演でもいいから知念侑李を嵐のライブのバッグにつかせてください》

《嵐さんのバックで踊る知念くんを見たいです》

など、「Hey! Say! JUMP」の知念侑李を嵐のバックダンサーに求める声があがっているのだ。

「かねてから、知念さんは大野智さんにあこがれて事務所に入ったことを公言し、2017年の大野さんの主演映画『忍びの国』や2020年のアレルギー専用鼻炎薬『アレグラFX』のCMで共演するなど、2人の関係性は双方のファンから認知されています。しかし、大野さんは5月31日の東京ドーム公演を終えると同時に、STARTO ENTERTAINMENTを退所することが決まっています。最後に、知念さんが尊敬する大野さんと共演してほしい、と考えるファンは多いです」（芸能担当記者）

嵐は2020年末からグループでの活動を休止し、今回のツアーをもってグループの歴史にピリオドを打つことになった。5人で活動する“最後の日”へのタイムリミットが迫っている。

「活動休止前、嵐は多くの音楽番組に出演し、後輩たちとかかわる機会も多くありました。それが、最後の年となる今回は、現段階で5人が音楽番組やバラエティ番組に出演するという発表はありません。ツアーを最優先にしていることがうかがえるだけに、知念さんが大野さんと共演する場として、バックダンサーが期待されているのかもしれません」（同前）

デビューから約27年、嵐はファンはもちろん、多くの後輩にも影響を与えてきた。活動終了前に、5人と後輩が“共演”する場はあるか。