ネクストレベルホールディングス株式会社の代表取締役・河原由次氏が9日、自身のX（旧Twitter）を更新。ここ最近の投稿がネット上で大きな物議を醸し、話題を呼んでいる。 「ランチ行って思ったこと。」と前置きした河原氏は、「店を出るときみんな普通に『ごちそうさまでした』『ありがとうございます』『美味しかったです』って言う。でも普通に考えたら 俺たちお店にご馳走してもらったわけじゃない。普通にお金払ってる