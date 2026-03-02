株式会社すき家が展開する牛丼チェーン店「すき家」は、2026年3月10日（火）AM9:00より、「炭火焼きほろほろチキンカレー」を販売する。「炭火焼きほろほろチキンカレー」は、すき家の「カレー」に骨付きの大きな炭火焼きほろほろチキンを豪快にのせた一品だ。■スプーンでほろっとほぐれるチキンチキンは炭火で焼きじっくり丁寧に蒸し上げることで、スプーンでほろっとほぐれるほど柔らかく仕上げた。果物と野菜の甘みがたっぷり