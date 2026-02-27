米国司法省が公開した「エプスタイン・ファイル」に、故スティーブン・ホーキング博士がビキニ姿の女性2人と共に写った写真が含まれていて論争が起きている。これに対して遺族側は、該当の女性は長期にわたり博士を介護していた女性だったと述べ、疑惑を全面的に否定した。 25日（現地時間）、英国のタイムズやテレグラフなどによると、最近公開されたエプスタイン関連の捜査文書数百万件の中には、2006年3月に撮影されたホーキン