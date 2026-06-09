近年、生成AIの進化により、生活のあらゆる場面でAIが活躍するようになってきた。企業のコミュニケーションにおいても、単なる自動化から、相手の文脈を理解して自然に応答する高度な対話体験へのシフトがトレンドとなっている。【画像】AIアバターを用いた美容部員のイメージそんななか、株式会社ZEALS(以下、ZEALS)が2026年5月18日に「Omakase AIアバター」の提供を開始した。まさに、流行を牽引するサービスだ。本記事では、こ