犬が飼い主にお腹を見せてくる理由 1.安心と信頼のあらわれ 犬が飼い主にお腹を見せてくるのは、安心と信頼のあらわれです。 お腹は急所であり、命に関わる部分です。お腹を見せることができるのは、「安心できる」「信頼できる」という気持ちからであり、命の危険を感じることのない相手だからできることです。 関係性によっては、家族の中でお腹を見せる人とお腹を見せない人を分けていることもあります。 2.敵意がないこ