今回は、育児に余計な口出しする友達を、娘が黙らせたエピソードを紹介します。失礼すぎる友達に…「高校時代の友達と、私の家で会うことになりました。ただその友達は思ったことを何でも口にする人で、2歳でイヤイヤ期まっさかりの私の息子を見て、『この子泣きすぎじゃない？ママの愛情が足りてないのかも』などと、失礼なことを言ってきたんです。他にも、『問題ありそうだから、専門家にみてもらったほうがいい』とか、何の