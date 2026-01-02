ウクライナとロシアが真実をめぐり攻防する「プーチン官邸攻撃説」で、トランプ米大統領がウクライナを支持した。ロシアのプーチン大統領のノヴゴロド州の官邸をウクライナのドローンが攻撃したというのはロシアの嘘だとして一蹴する記事を、ソーシャルメディアで共有しながらだ。トランプ大統領は31日（現地時間）、トゥルース・ソーシャルに「プーチンの『攻撃主張』は嘘であり、和平を遮断する側はロシアということを示している