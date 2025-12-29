「料理が茶色い」5年付き合った彼女にフラれた化石男子の漫画Walkerplus

「料理が茶色い」5年付き合った彼女にフラれた化石男子の漫画

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の原作漫画の第1話を紹介している
  • 5年付き合った彼女にフラれた「化石男子」が主人公だという
  • SNSで見かける、料理のダメ出しをする夫への不満を読んで考えたそう
記事を読む

おすすめ記事

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 川島明 いいともとの確執を告白
  2. 2. 新井浩文「犯罪者が戻れる芸能界は甘いとか思ってる方達へ」“たった一言”のメッセージ
  3. 3. 5歳児死亡 肘近くまで巻き込みか
  4. 4. クマの事故「人が死ねばいい」
  5. 5. 壇蜜とせいや 6年前に人命救助
  6. 6. 内村 イロモネア挑戦で100万獲得
  7. 7. 貧しい幼少期を恨み実家を捨てた
  8. 8. 堂本光一のお相手 攻撃する声も?
  9. 9. 富士山下山中に滑落死 自ら119番
  10. 10. aespa・NINGNING 紅白出演を辞退
  1. 11. 脱走オオカミ「思ったより犬」
  2. 12. GACKT「YOSHIKIはおかしいもん」
  3. 13. 富士山を下山中200〜300m滑落か
  4. 14. 猫が飼い主の帰宅を予知できる訳
  5. 15. 橋下徹氏 Xで「バチバチ」の理由
  6. 16. エスカレーター 5歳男児が死亡
  7. 17. 好きな声優ランキング 男性編
  8. 18. 韓国俳優と結婚 第2子を流産
  9. 19. 高市氏 首相公邸への引っ越し
  10. 20. 佳子さま 可愛い私物カメラ話題
  1. 1. 5歳児死亡 肘近くまで巻き込みか
  2. 2. クマの事故「人が死ねばいい」
  3. 3. 富士山下山中に滑落死 自ら119番
  4. 4. 脱走オオカミ「思ったより犬」
  5. 5. 富士山を下山中200〜300m滑落か
  6. 6. エスカレーター 5歳男児が死亡
  7. 7. 高市氏 首相公邸への引っ越し
  8. 8. 小川氏 政治活動で寄付呼びかけ
  9. 9. 離婚して「人生マジで楽しい」
  10. 10. 女性刺傷「目を閉じるな」声かけ
  1. 11. 警察元幹部 ソープ無料タカりか
  2. 12. 佳子さま31歳の誕生日迎えられる
  3. 13. 高田馬場刺傷 犯人は外国人か
  4. 14. 食道がんの治療薬を申請 世界初
  5. 15. 36歳母と1歳男児 川の中で死亡
  6. 16. スキー場男児死亡 支配人が謝罪
  7. 17. 新生児取り違え 育ての親が死去
  8. 18. インフル後遺症で「脳梗塞」寸前
  9. 19. 高田馬場で女性刺される 男逃走
  10. 20. 「美女よりイケメン少ない」指摘
  1. 1. 貧しい幼少期を恨み実家を捨てた
  2. 2. 佳子さま 可愛い私物カメラ話題
  3. 3. 日本で心が病む人が多い理由
  4. 4. 母も解けず検索…小6の面積問題
  5. 5. 元死刑囚と獄中結婚…妻の苦悩
  6. 6. 実家を出られない52歳女性の苦悩
  7. 7. 車が路上にいた男性に衝突し死亡
  8. 8. 脱走のオオカミ 一夜明けた状況
  9. 9. 駐車場の警備員はね死亡させたか
  10. 10. 高田馬場殺傷 エステ店の客か
  1. 11. 上野公園トイレ改修「不安です」
  2. 12. 「初日の出」服装と必要な持ち物
  3. 13. スマホない時代何して過ごした?
  4. 14. 高市首相、就任２か月で首相公邸に引っ越し…官邸まで徒歩１分で危機管理に万全期す
  5. 15. 自粛警察 背景に「体育の授業」?
  6. 16. 愛子さま「優しく抱き続けた」
  7. 17. 人口１５０万人超える政令市は「特別市」に、国民民主が法案提出へ…維新の「大阪都構想」に対案
  8. 18. 今後どうなる? S&P500の価値
  9. 19. 八田容疑者 高1で同級生の胸刺す
  10. 20. 大阪万博 黒字230億円のカラクリ
  1. 1. 韓国俳優と結婚 第2子を流産
  2. 2. ロシアからの訪日客が倍増
  3. 3. 以、「アイアンビーム」配備へ
  4. 4. 台湾北東部でM7.0の地震が発生
  5. 5. スマートフォンで応対でき周辺監視もできるスマートドアベル「SpotCam-Ring」を使ってみた
  6. 6. 「モーガン・スーパースポーツ」
  7. 7. NewJeans、「完全体復帰」ならず
  8. 8. ADOR ダニエルに損害賠償請求
  9. 9. 母親の存在も関与？NewJeans、ダニエルだけ脱退の理由とは…ミン・ヒジンとの“接触”が決定打との噂も
  10. 10. 中国軍が台湾周辺で軍事演習
  1. 11. タオ 結婚後に体重約90kgに
  2. 12. 価値の低い労働 韓国で急増か
  3. 13. 前政権と旧統一の癒着を指摘 韓
  4. 14. 中国 AI産業の基礎が日増し堅固
  5. 15. 若者の深刻な「ニュース離れ」
  6. 16. 若者に有給のギャップイヤー制度
  7. 17. 米 ヘリ2機が空中衝突、2人死傷
  8. 18. 心揺さぶり系ロマンス 独占配信
  9. 19. 中国・重慶製新エネ車の輸出好調、産業チェーン整備や品質向上が後押し
  10. 20. 中国ドローンメーカーが初飛行
  1. 1. 高収入を狙える? 大企業の課長
  2. 2. 独身男女が60歳までやるべきこと
  3. 3. 誤算…遺族年金が「20分の1」に
  4. 4. 残業代が支給されないケースも?
  5. 5. グランクラス＋1万円の価値ある?
  6. 6. ガソリン税の暫定税率が廃止へ
  7. 7. 雅子さま「何人でも産みたい」
  8. 8. ｢うるさい｣でも｢食べ物のニオイ｣でもない…新幹線の車掌に苦情が入る"乗客のマナー違反"ワースト1
  9. 9. おにぎり1000円の時代が到来か
  10. 10. 富裕層があえて年賀状を作る理由
  1. 11. バフェット氏 投資会社CEO退任
  2. 12. 「現金お断り」店と客のトラブル
  3. 13. 大阪「負の遺産」複合施設の今
  4. 14. 凡人が副業月収100万達成する術
  5. 15. 飲食M&A、過去最多の裏側
  6. 16. 死刑冤罪は戦後5件も 検察の実態
  7. 17. 「繰越済み通帳」処分の注意点
  8. 18. 【カルディの初売り】コーヒー福袋3種が登場、いずれも限定トートバッグ付き
  9. 19. レクサス廃材を使ったバッグ販売
  10. 20. 「定年=引退」は古い? 実態は
  1. 1. LINEで写真送ると画質粗いを解決
  2. 2. 新iOS 26の便利な機能使い道3つ
  3. 3. Amazonの「コンビニ受け取り」ができないときの原因と対処法
  4. 4. 【レビュー】5万円台で買える、ネットワークオーディオ向けスイッチングハブSilent Angel「N8」を試す
  5. 5. 全自動ディーガ、ホーム画面と番組編集が“推し活”向けに進化。6人までプロフィール登録
  6. 6. 最も値上げ率が高い「SDXC」
  7. 7. わかる。マイナカードの付属プラケース、もう限界。で、燕三条にたどり着いた
  8. 8. 『ブラック・ウィドウ』本予告編＆ポスターが解禁！ 「アベンジャーズになる前は間違ってばかり―」葛藤と決意が描かれる
  9. 9. 【西田宗千佳のRandomTracking】日本製造企画の新ARデバイス。コノキューデバイスの「MiRZA初号機」を試す
  10. 10. 舞台が生まれるアルゴリズム：飴屋法水×本谷有希子×林千晶【KENPOKU ART 2016 参加アーティストトーク #4】
  1. 11. JBL、最上位TWS「TOUR PRO 3」。デュアルドライバ&大画面で音と使い勝手進化
  2. 12. ASUS JAPAN、最新フラッグシップスマホ「ZenFone 6 ZS630KL」を8月23日に発売！SIMフリーで価格は6GB RAM・128GBストレージが7万5060円、8GB RAM・256GBストレージが8万9100円
  3. 13. 【小寺信良の週刊 Electric Zooma!】AVコントロールも可能!？「Pixel Watch 3」を試す
  4. 14. ユニクロCalender 制作者の素顔
  5. 15. Google採用基準 一晩過ごせるか
  6. 16. Slack は、いかに代理店と顧客の関係を変えてるか？
  7. 17. 夜の海で手作りのLED搭載サーフボードを使って波乗りすることに情熱をかける親子
  8. 18. 【ミニレビュー】時刻・天候表示が便利なAmazon「Echo Spot」。デスク脇、枕元に最適
  9. 19. アップル、5色展開「iPhone 16/16 Plus」。Apple Intelligenceのために設計
  10. 20. Beatsがブランド初のiPhoneケース。「カメラコントロール」とも連携
  1. 1. 大谷 二刀流「最後の機会かな」
  2. 2. 中国超級リーグの平野美宇を称賛
  3. 3. 大谷翔平がインドでも英雄扱い
  4. 4. 「大丈夫かな…?」8年前逝去した小林麻央さん…14歳長女の近影に心配の声「無理しないでね」「応援してます」「ひたむきさに感慨深くなる」
  5. 5. 奈良育英が5大会ぶり初戦突破
  6. 6. 日本ハム移籍の有原航平　3年間の感謝と来季のソフトバンク打倒を誓う「倒さないと優勝はない」
  7. 7. 電車内の「不快」行為報告 反響
  8. 8. パシヤス氏 WBC米代表に本気度
  9. 9. 高校サッカー 和食が本領発揮
  10. 10. 「我々はバルセロナではない」41年ぶりに牙城を崩し、66年ぶりVへ――日本人４選手を擁する絶対王者を抑えて首位、ハーツの考え方。目指すは「19戦２敗」
  1. 11. オリックス・福田周平外野手「第二の人生、また一から頑張ります！！！」と投稿　現役引退を発表　ＳＮＳ労いと激励「お疲れ様でした」「応援してます」
  2. 12. ロシア選手「500人」国外流出
  3. 13. 高校サッカー 部員数人が飲酒
  4. 14. 箱根駅伝 青学大エースは補欠に
  5. 15. フワ、再デビュー戦で卍固め披露
  6. 16. 札幌DF堀米悠斗が完全移籍で加入
  7. 17. クリスマスツリーうどんが話題
  8. 18. 中井卓大 レガネスBの現在
  9. 19. レアル・マドリード＆プレミア勢、AZの19歳MFスミットに関心　移籍金は約110億円超か
  10. 20. 広島戦力外…宇草孔基「海外に挑戦しようと」　トライアウトから1か月、明かした進路
  1. 1. 川島明 いいともとの確執を告白
  2. 2. 新井浩文「犯罪者が戻れる芸能界は甘いとか思ってる方達へ」“たった一言”のメッセージ
  3. 3. 壇蜜とせいや 6年前に人命救助
  4. 4. 内村 イロモネア挑戦で100万獲得
  5. 5. 堂本光一のお相手 攻撃する声も?
  6. 6. aespa・NINGNING 紅白出演を辞退
  7. 7. GACKT「YOSHIKIはおかしいもん」
  8. 8. 好きな声優ランキング 男性編
  9. 9. 橋下徹氏 Xで「バチバチ」の理由
  10. 10. 高齢ママあるある よう子に共感
  1. 11. 海老名香葉子さん 老衰で死去
  2. 12. ＝LOVE・佐々木舞香の熱愛判明か
  3. 13. 渡部に大悟が大批判「情けない」
  4. 14. NewJeansのダニエル 契約解除
  5. 15. 光一 交際中に港区女子と飲み会?
  6. 16. 映画好きが推す Netflix新作5選
  7. 17. 「Snow Man卒業」異例の企業報告
  8. 18. ハロプロ、30周年プロジェクト始動　第1弾はストリーミング配信【報告全文】
  9. 19. たくろう、王者から数日2冠達成
  10. 20. aespa・NINGNING インフル感染
  1. 1. 「浮気公認」夫婦の奔放な性生活
  2. 2. 老け見え回避 アイシャドウNG例
  3. 3. 「離婚したいのに動けない」原因
  4. 4. 伊藤桃々のホリデーランジェリー
  5. 5. スーパーで買える「飲む美容液」
  6. 6. ガリ勉少女が異色の人気アナに
  7. 7. メイクはアクセサリー代わりに赤
  8. 8. 業スーで買いたい「冷凍食品」
  9. 9. オーブン不要 ミニココット
  10. 10. 顔にワセリン 純度で選ぶべき物
  1. 11. 「2人だけの秘密やで…？」小悪魔系の童顔美女が、裾をギュッと掴み甘えてきた夜
  2. 12. 「曲輪田」はなんて読む？山梨県にある...ひらがな4文字の地名！
  3. 13. 夫と不倫した友人の末路とは
  4. 14. 郵便配達員が遭遇した「恐怖」
  5. 15. 私が評価されるのは“若い”から！？年上の後輩が主人公に衝撃の発言をして...？
  6. 16. くじ「小吉」「末吉」どっちが上
  7. 17. 声で分かる「接客業のすごい客」
  8. 18. 青森移住「0円生活」の内容
  9. 19. 40・50代向け「ハイライトヘア」
  10. 20. 【久世福商店】店舗限定の「2026福袋」は1月1日販売開始。値引き券やトートバッグ付きのセットも