バレエアイテムを扱う「Chacott（チャコット）」に、『ポケットモンスター』のデザインコレクション「Chacott Pokémon COLLECTION」が新登場！愛らしいポケモンたちのスペシャルなデザインを楽しもう。チャコットより、世代を超えて親しまれる任天堂の『ポケットモンスター』がデザインされた「Chacott Pokémon COLLECTION」が、2026年1月23日（金）から新登場。全国のチャコットショップおよびオンラインショップにて