バレエアイテム「Chacott」にポケモンコレクション登場♪ ピカチュウやスワンナの特別デザイン
バレエアイテムを扱う「Chacott（チャコット）」に、『ポケットモンスター』のデザインコレクション「Chacott Pokémon COLLECTION」が新登場！ 愛らしいポケモンたちのスペシャルなデザインを楽しもう。
チャコットより、世代を超えて親しまれる任天堂の『ポケットモンスター』がデザインされた「Chacott Pokémon COLLECTION」が、2026年1月23日（金）から新登場。全国のチャコットショップおよびオンラインショップにてお取り扱いされる。
今回のコレクションは、「チャコット」からブランド初となる「ポケットモンスター」のアイテム。
ゲーム・アニメをはじめ世界中で愛され、世代を超えて親しまれている『ポケモン』のその多彩な魅力に、「チャコット」ならではの丁寧なモノづくりを掛け合わせた新たなコレクション「Chacott Pokémon COLLECTION」。
大人の日常に寄り添うファッション雑貨から、未来のダンサーを育む子どもたちに向けたバレエアイテムなどを展開予定となっている。
展開予定のアイテムは、バッグやポーチ、レオタードなど日々のレッスンで使えるラインナップ。
バッグやポーチは毎日のコーディネートに楽しさをプラスしてくれ、レオタードやウォームアップブーツはレッスンに励む子どもたちにワクワクをお届け。
バレエを愛する方々はもちろん、日常の中でさりげなくポケモンの世界を楽しみたい方にもお勧めのアイテム揃いとなっている。
コレクションデザインにはピカチュウ、イーブイ、キルリア、スワンナ、ニンフィアの5匹のポケモンが登場。
商品のイメージや詳細は、2025年12月26日（金）より順次公開予定となっているので、お楽しみに！
（C）Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR・Kikaku （C）Pokémon
