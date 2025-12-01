11月29日（土）に開催された、TVアニメ「えぶりでいホスト感謝祭」にて、アニメ『えぶりでいホスト』の続編制作が正式に発表された。『えぶりでいホスト』は、ごとうにも氏による四コマ漫画作品で、2020年よりWEB上にて連載され、2024年9月にKADOKAWAより電子書籍が発売された。新宿から少し離れたアットホームなホストクラブ「クラブ・ワン」を舞台に、個性豊かなホストたちが繰り広げる日常系ギャグが人気を博し、2025年4月〜9月