【えぶりでいホスト】感謝祭で続編製作決定をサプライズ発表！
11月29日（土）に開催された、TVアニメ「えぶりでいホスト感謝祭」にて、アニメ『えぶりでいホスト』の続編制作が正式に発表された。
『えぶりでいホスト』は、ごとうにも氏による四コマ漫画作品で、2020年よりWEB上にて連載され、2024年9月にKADOKAWAより電子書籍が発売された。
新宿から少し離れたアットホームなホストクラブ「クラブ・ワン」を舞台に、個性豊かなホストたちが繰り広げる日常系ギャグが人気を博し、2025年4月〜9月にはテレ東・BS日テレにてTVアニメが放送され、女性誌anan「トレンド大賞2025」CULTURE部門にも選出されるなど、幅広い層からさらなる注目を集める作品となった。
今回の感謝祭の中で、スクリーンに「続編制作決定！」の文字が映し出されると客席から「キャー！」と大きな歓声が上がり、続いて出演キャストより以下のコメントが寄せられた。
＜下野紘（コーイチ役） コメント＞
続編決定、本当にありがとうございます。おめでとうございます！
もうこうなったら、仕方ないよね〜。今日は ”大盤振る舞い・出血大サービス” でいきますよ！ といい、（中腰になり、顔をぶんぶん左右に振り回しながら）ハムハムハムハム〜っ！ 姫〜〜〜！ また来てね。引き続きよろしくお願いします。
＜八代拓（ハジメ役） コメント＞
本当に……びっくりしましたし、驚きと嬉しさがありましたけど、なにより『えぶりでいホスト』に参加させていただいてから、反響や皆さんの愛をたくさん感じてきました。なので ”なるほど、確かに” とNT系ホストらしく受け止めながら、次への準備にとりかかりたいと思います。一生懸命やらせていただきますのでこれからもよろしくお願いいたします。
＜畠中祐（リョーイチ役） コメント＞
いやぁ〜今夜はうまい酒飲めそうだな（笑）。酒飲んだらどうする？ ・・本当にありがとうございます。（八代さんから記事化されることを突っ込まれると） やばいやばいっ！ うまいこと書いてください、お願いします（笑）。
＜岡本信彦（センイチ役） コメント＞
皆さん、おめでとうございます。そして、ありがとうございます！
（観客に向かって）おいっブスどもっ！ ……この、テンションついてこれんのか！（笑）。その声、今度もずっと声かけてくれるのかっ！ またイベントやったらその声出せるのか？！ （観客から「イェーイ！」という返しがあり）ですってよ！ 皆さん。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。
＜天崎滉平（ミオ役） コメント＞
「もう ”えぶりでいトリリオン” くらいにしちゃうからっ（笑）。今日は（演じるキャラクターが属する「クラブ・トリリオン」を）代表して来てますから！ 背負ってきていますから！ 本当に、おめでとうございます、皆さん。僕も皆さんと同じく、めちゃくちゃ楽しみにしているので、一緒に盛り上がっていきましょう！ よろしくお願いします！
＜猪股慧士（太一役） コメント＞
続編決定ということで、皆様、おめでとうございます。こんな嬉しいことはありません。私演じる太一は「クラブ・ワン」の週2のヘルプのような立場ではありますが、
続編にもまだまだ ”トリリオン” なり、大阪だとおこのみ太郎さんの「クラブ・くいだおれ」でしたり、他のお店の皆さんもまた登場するかもしれません。どうか続編を楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。
また、原作者・ごとうにも氏からもコメントが届けられた。
「アニメ『えぶりでいホスト』続編制作決定おめでとうございます！
きっと続きが来るであろうと信じて待っておりました…！
新シリーズえぶホス、今からめちゃくちゃ楽しみにしております！！
でも、あのラストからの続きはどうなるんだろう…！！？
しかしラレコ監督はじめえぶホス制作陣の手にかかれば、最高にエモく面白くHAPPEYなアニメになることは不可避でしょう…！！
みんな！！！ ワイと一緒にシャンパンもしくはお好みのドリンクを用意して、今から半裸待機していようぜ！！？？ （OPのハジメくんのように）」
今後、詳細については順次公式HPや公式SNSにてお知らせされるとのことなので、お見逃しなく。
＞＞＞感謝祭の様子や続編制作決定ビジュアルをチェック！（写真3点）
※「天崎滉平」の「崎」は「大」の部分が「立」になる字が正しい表記。
（C）ごとうにも／えぶりでいホスト製作委員会
『えぶりでいホスト』は、ごとうにも氏による四コマ漫画作品で、2020年よりWEB上にて連載され、2024年9月にKADOKAWAより電子書籍が発売された。
新宿から少し離れたアットホームなホストクラブ「クラブ・ワン」を舞台に、個性豊かなホストたちが繰り広げる日常系ギャグが人気を博し、2025年4月〜9月にはテレ東・BS日テレにてTVアニメが放送され、女性誌anan「トレンド大賞2025」CULTURE部門にも選出されるなど、幅広い層からさらなる注目を集める作品となった。
＜下野紘（コーイチ役） コメント＞
続編決定、本当にありがとうございます。おめでとうございます！
もうこうなったら、仕方ないよね〜。今日は ”大盤振る舞い・出血大サービス” でいきますよ！ といい、（中腰になり、顔をぶんぶん左右に振り回しながら）ハムハムハムハム〜っ！ 姫〜〜〜！ また来てね。引き続きよろしくお願いします。
＜八代拓（ハジメ役） コメント＞
本当に……びっくりしましたし、驚きと嬉しさがありましたけど、なにより『えぶりでいホスト』に参加させていただいてから、反響や皆さんの愛をたくさん感じてきました。なので ”なるほど、確かに” とNT系ホストらしく受け止めながら、次への準備にとりかかりたいと思います。一生懸命やらせていただきますのでこれからもよろしくお願いいたします。
＜畠中祐（リョーイチ役） コメント＞
いやぁ〜今夜はうまい酒飲めそうだな（笑）。酒飲んだらどうする？ ・・本当にありがとうございます。（八代さんから記事化されることを突っ込まれると） やばいやばいっ！ うまいこと書いてください、お願いします（笑）。
＜岡本信彦（センイチ役） コメント＞
皆さん、おめでとうございます。そして、ありがとうございます！
（観客に向かって）おいっブスどもっ！ ……この、テンションついてこれんのか！（笑）。その声、今度もずっと声かけてくれるのかっ！ またイベントやったらその声出せるのか？！ （観客から「イェーイ！」という返しがあり）ですってよ！ 皆さん。よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。
＜天崎滉平（ミオ役） コメント＞
「もう ”えぶりでいトリリオン” くらいにしちゃうからっ（笑）。今日は（演じるキャラクターが属する「クラブ・トリリオン」を）代表して来てますから！ 背負ってきていますから！ 本当に、おめでとうございます、皆さん。僕も皆さんと同じく、めちゃくちゃ楽しみにしているので、一緒に盛り上がっていきましょう！ よろしくお願いします！
＜猪股慧士（太一役） コメント＞
続編決定ということで、皆様、おめでとうございます。こんな嬉しいことはありません。私演じる太一は「クラブ・ワン」の週2のヘルプのような立場ではありますが、
続編にもまだまだ ”トリリオン” なり、大阪だとおこのみ太郎さんの「クラブ・くいだおれ」でしたり、他のお店の皆さんもまた登場するかもしれません。どうか続編を楽しみにお待ちください。よろしくお願いします。
また、原作者・ごとうにも氏からもコメントが届けられた。
「アニメ『えぶりでいホスト』続編制作決定おめでとうございます！
きっと続きが来るであろうと信じて待っておりました…！
新シリーズえぶホス、今からめちゃくちゃ楽しみにしております！！
でも、あのラストからの続きはどうなるんだろう…！！？
しかしラレコ監督はじめえぶホス制作陣の手にかかれば、最高にエモく面白くHAPPEYなアニメになることは不可避でしょう…！！
みんな！！！ ワイと一緒にシャンパンもしくはお好みのドリンクを用意して、今から半裸待機していようぜ！！？？ （OPのハジメくんのように）」
今後、詳細については順次公式HPや公式SNSにてお知らせされるとのことなので、お見逃しなく。
＞＞＞感謝祭の様子や続編制作決定ビジュアルをチェック！（写真3点）
※「天崎滉平」の「崎」は「大」の部分が「立」になる字が正しい表記。
（C）ごとうにも／えぶりでいホスト製作委員会