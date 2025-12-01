2026年3月20日（金）に全国公開となる『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』。追加キャストに梅原裕一郎・山口勝平・山路和弘・東地宏樹・稲田徹が決定した。また、再放送中のアニメ第4弾オープニング・テーマが、3年E組うた担の新曲『セツナBlossom』、第3弾エンディング・テーマが【帰りの会】に決定した。＞＞＞追加キャストやアーティストをチェック！（写真10点）原作は『週刊少年ジャンプ』にて2012年から2016年まで連載され、