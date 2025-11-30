人気作『ちいかわ』デザインのキュートな体温計が新登場♪やさしいやわらかタッチ体温計で、お熱を測ります！☆可愛いデザインとやわらか素材の体温計をチェック！（写真5点）＞＞＞計量機器・家電・医療機器を扱うドリテックより、アニメ『ちいかわ』に登場するキャラクターちいかわ、ハチワレ、うさぎが可愛い「やわらかタッチ体温計ちいかわ」がリリースされる。朝晩の気温差が気になるこの季節、ちょっとした体調の変化に