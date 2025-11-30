【ちいかわ】やわらかいタッチ体温計にちいかわ・ハチワレ・うさぎが登場
人気作『ちいかわ』デザインのキュートな体温計が新登場♪ やさしいやわらかタッチ体温計で、お熱を測ります！
☆可愛いデザインとやわらか素材の体温計をチェック！（写真5点）＞＞＞
計量機器・家電・医療機器を扱うドリテックより、アニメ『ちいかわ』に登場するキャラクターちいかわ、ハチワレ、うさぎが可愛い「やわらかタッチ体温計 ちいかわ」がリリースされる。
朝晩の気温差が気になるこの季節、ちょっとした体調の変化にも気をつけたいタイミング。特に小さなお子さまがいるご家庭では、毎日の検温が欠かせない習慣になっている方も多いのでは。
そんな日々の健康チェックを、もっとやさしく、もっと楽しくするー『ちいかわ』デザインと、やわらかな先端で肌にやさしい体温計「やわらかタッチ体温計『ちいかわ』」が登場！
忙しい朝でもサッと使えて、検温がちょっと楽しくなるような可愛らしさを備えた体温計。ちいかわたちが、 ”いつもの健康チェック” に、そっと寄り添える存在になってくれる。
デザインはちいかわ（ピンク）、ハチワレ（ブルー）、うさぎ（イエロー）の3種類。
約15秒で素早く測定できる予測検温機能を搭載。体温が37.8℃以上になると、ブザーのリズムが変化してお知らせする。
軽量でスリムな形状に加え、先端が柔らかく曲がる設計のため、わきにフィットし、肌にやさしく触れるのがポイント。
また、測温部には抗菌樹脂を使用しており衛生的にお使いいただける。
より正確な測定をご希望の場合は、約10分間の実測検温も可能だ。
お気に入りのキャラクターとともに、毎日の検温習慣を楽しくサポート。旅行や外出時の持ち運びに便利な専用ケースも付属している。
体温計としての基本機能にもご満足いただける一台だ。
2025年11月28日（金）より「ちいかわマーケット」にてお取り扱いスタート。また「ちいかわらんど」及びドリテック公式オンラインストア、ドラッグストア、雑貨専門店などでも12月上旬より順次販売される。
（C）nagano / chiikawa committee
