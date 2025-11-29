「Suicaのペンギン」人気の木彫りシリーズに門松としめ縄飾りが仲間入り！「招きSuicaのペンギン」は2つの新デザインが登場する。2025年12月1日（月）から、「JRE MALL」内の「NewDays」および「GENERAL STORE RAILYARD」にて、新作を含む6種類の「Suicaのペンギン」木彫りシリーズの予約販売がスタートする。新登場するのは門松、しめ縄飾り、「招きSuicaのペンギン」の新デザイン2種。「Suicaのペンギン 木彫り門松」は歳神様