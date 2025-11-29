【Suicaのペンギン】木彫りシリーズに新作お正月アイテムが登場！
「Suicaのペンギン」人気の木彫りシリーズに門松としめ縄飾りが仲間入り！ 「招きSuicaのペンギン」は2つの新デザインが登場する。
2025年12月1日（月）から、「JRE MALL」内の「NewDays」および「GENERAL STORE RAILYARD」にて、新作を含む6種類の「Suicaのペンギン」木彫りシリーズの予約販売がスタートする。
新登場するのは門松、しめ縄飾り、「招きSuicaのペンギン」の新デザイン2種。
「Suicaのペンギン 木彫り門松」は歳神様を家にお迎えするための目印として飾る「門松」に縁起物の定番である長寿を願う松、繁栄を象徴する竹、喜びをあらわす梅に加えて、土台と金扇子から顔を覗かせた「Suicaのペンギン」と「子ペンギン」をあしらった愛らしいデザイン。
「Suicaのペンギン 木彫りレリーフのしめ縄飾り」は、歳神様を家にお迎えするための目印として飾る「しめ縄飾り」にSuicaのペンギンたちのフェイスがあしらわれた可愛らしいアイテム。
太陽の後ろから後光が射す藁細工に3色の水引を添え、縁起物の定番である長寿を願う松、繁栄を象徴する竹、喜びをあらわす梅に加えて、顔を寄せ合う「Suicaのペンギン」と「子ペンギン」の愛らしいレリーフがポイント。
昨年も好評だった「招きSuicaのペンギン」は「笑門来福」と「無病息災」の2デザインが新登場。「Suicaのペンギン」と「子ペンギン」が仲良く並び、愛らしいポーズで福を手招いてくれる可愛いデザインだ。
「笑門来福」は、「いつも笑いの絶えない家庭には、自然に幸福がやってくる」という意味の四字熟語である『笑門来福』を黄金色の小判に。
「無病息災」は、「病気をすることなく、健康で元気に暮らす」という意味の四字熟語である『無病息災』を黄金色の小判にあしらっている。
そして毎年人気の「木彫り鏡餅」も、昨年に引き続き数量限定で今年も登場。
橙に代わって鎮座した「Suicaのペンギン」のお顔がなんとも愛らしい縁起物。松の内が終われば、三宝を模した台座の桐箱に一式を収納できるので、いつまでも大切にお使いいただける。
「子ペンギン」デザインの鏡餅との2つセットもご用意されている。
お正月を可愛い「Suicaのペンギン」たちとお迎えしてね！
（C）Chiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU/ Suica by JR東日本 SuicaはJR東日本の登録商標です
（C）Chiharu Sakazaki/JR東日本/DENTSU/ Suica by JR東日本 SuicaはJR東日本の登録商標です