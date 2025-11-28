マスコット入り入浴剤「びっくらたまご」の新シリーズ「びっくらたまごポケモンわかるかな？」が登場。その第1弾商品として、草むらでの出会いをテーマにした「びっくらたまご ポケモンわかるかな？ 〜草むらのぼうけん〜」が、2026年1月22日（木）より順次、全国の量販店・ドラッグストア・玩具店・家電量販店の日用品売場・玩具売場で販売開始となる。＞＞＞びっくらたまご ポケモンわかるかな？ 〜草むらのぼうけん〜をチェッ