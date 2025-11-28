【びっくらたまご】お風呂でやせいのポケモンに出会っちゃおう！
マスコット入り入浴剤「びっくらたまご」の新シリーズ「びっくらたまご ポケモンわかるかな？」が登場。その第1弾商品として、草むらでの出会いをテーマにした「びっくらたまご ポケモンわかるかな？ 〜草むらのぼうけん〜」が、2026年1月22日（木）より順次、全国の量販店・ドラッグストア・玩具店・家電量販店の日用品売場・玩具売場で販売開始となる。
＞＞＞びっくらたまご ポケモンわかるかな？ 〜草むらのぼうけん〜をチェック！（写真7点）
「びっくらたまご ポケモンわかるかな？」シリーズは、「ポケットモンスター」に登場するポケモンたちとの出会いをお風呂で体験できる、新たな遊び要素を取り入れた新シリーズ。
その第1弾となる「びっくらたまご ポケモンわかるかな？ 〜草むらのぼうけん〜」は、その商品名の通り、草むらで出会うことのできるポケモンたちがラインナップされている。
入浴剤は草むらの形をしており、ポケモンの体の一部が飛び出している。
まずはその見た目からどのポケモンが隠れているのかを予想し、分からなければ、入浴剤を専用の袋に入れて、草むらをかき分けるように割ることでヒントを探す。最後に、入浴剤をお風呂に入れて溶かせば、ポケモンの半立体マスコットが1つ出てくるのだ。
マスコットのラインナップは、「ピカチュウ」「ミミッキュ」「リーフィア」「サルノリ」「セレビィ」の全5種類。入浴剤には、草むらの形をした専用台座が１つ付属し、マスコットを台座に乗せて飾ることで、入浴剤が溶けた後も草むらの中にいるポケモンたちの姿を楽しめる。
「びっくらたまご ポケモンわかるかな？」シリーズは、今後も展開予定で、次弾は「水辺」を舞台とした企画が進行中とのこと。続報もお楽しみに。
（C）Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku （C）Pokemon
