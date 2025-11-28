12月2日は、『ドラえもん』のドラミちゃんのお誕生日！川崎市に構える「藤子・F・不二雄ミュージアム」にて、とっても可愛いお誕生日をお祝いしたオリジナルのドラミちゃんアイテムがやってくる。☆可愛いドラミちゃんデザインのグッズイメージをチェック！（写真15点）＞＞＞「藤子・F・不二雄ミュージアム」にて、『ドラえもん』に登場するドラえもんの妹のドラミちゃんのお誕生日グッズが多数リリース決定！2025年11月29日（