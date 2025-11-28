【藤子Fミュージアム】「Happy Birthday！ ドラミちゃん」記念グッズは可愛いドラミカラー♪
12月2日は、『ドラえもん』のドラミちゃんのお誕生日！ 川崎市に構える「藤子・F・不二雄ミュージアム」にて、とっても可愛いお誕生日をお祝いしたオリジナルのドラミちゃんアイテムがやってくる。
☆可愛いドラミちゃんデザインのグッズイメージをチェック！（写真15点）＞＞＞
「藤子・F・不二雄ミュージアム」にて、『ドラえもん』に登場するドラえもんの妹のドラミちゃんのお誕生日グッズが多数リリース決定！
2025年11月29日（土）より1階「ミュージアムショップ」にて「Happy Birthday！ドラミちゃん」アイテムがお取り扱いされる。
12月2日のドラミちゃんの誕生日を記念したグッズは、ドラミちゃんをイメージしたデザイン揃い。
トレードマークのチェック柄や、お花のモチーフを散りばめた心温まるキュートなアイテムは普段使いにもギフトにもぴったり。
「「空気の器」 ドラミちゃんのひみつ道具」はドラミちゃんの可愛らしい「ひみつ道具」をモチーフに、両面リバーシブルで2種類の柄が楽しめるデザイン。
おもて面はタイムマシンの時空間をイメージし、全面にメタリックな箔をあしらったSF未来感溢れる仕様に。うら面は「ムーンスタンド」が放つ輝きをイメージ。
どちらも切り込みを広げることで、空間・光が広がるような見え方を楽しむことができる。
「「空気の器」 ドラえもんのひみつ道具（1705円）」も同日に発売されるので、きょうだいで揃えてもいいかも！
「ドラミちゃんのワックスペーパーファイルセット」は後ろ姿のドラミちゃんをワンポイントであしらった、A4サイズとポストカードサイズのファイルセット。
ロウ引きされた上質な紙製のファイルに、透明なレインボー箔がさりげなく光る大人っぽいデザインで、全面のイエローに、お花とリボンの赤色がワンポイントで可愛らしくあしらわれています。ロウ引きならではの風合いや経年変化を楽しむことができる。
「ドラミちゃんのブロックメモ」はドラミちゃんにまつわるアイテムをモチーフにしたブロックメモ。
メロンパン、どかん、タイムマシンの3デザインがご用意されており、メモ面はドラミちゃんのポケットをイメージしたチェック柄。厚みがあるので、立てて飾ることもできちゃいます！
「どかん」のドラミちゃんの正体は……？ まんがを読んでぜひチェックしてみてね♪
「ドラミちゃんのポケットおてがみ」はおてがみをドラミちゃんのポケットにしのばせて贈ることができる、封筒とシールがセットになったダイカットカード。
しっかりとした厚紙なのでこのままお部屋に飾ったりしてもお楽しみいただける。
「ドラミちゃんのポケットサコッシュ」はチェック柄が可愛いドラミちゃんのポケットデザインの紙製サコッシュ。
裏側のしっぽのお花にもご注目を♪ リバーシブルで楽しんでね。
紙製だけど、しっかりとした素材でできているので、軽くて丈夫。お子様も持ちやすい仕様で、紐の長さを調節できるので大人の方もお使いいただける。
「ドラミちゃんのお道具箱」はチェック柄とお花があしらわれた、赤と黄色が華やかなお道具箱。
箱を開けると蓋の内側にもドラミちゃんの絵が！ ネームプレート付きなのでご自身のお名前を書くことも可能。
ドラミちゃんにとっての特別な1日、ファンの皆さまもお祝いしてあげてね♪
（C）Fujiko-Pro
