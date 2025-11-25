Á´¹ñ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï ¡É¥Î¥¤¥¿¥ß¥Ê¡É ¤Ë¤Æ2026Ç¯1·î¤è¤êËè½µ¶âÍË23»þ30Ê¬¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¡£4½µÏ¢Â³¤Ç¸ø³«¤¹¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥é¥¹¥È¤Ï¿§ÃËÁÈ¤ÎÀÚ½ÐæÆ¡£±é¤¸¤ë¤Î¤ÏSnow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤Ë·èÄê¡ª¤Þ¤¿12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè1ÏÃÀè¹Ô¾å±Ç²ñ¤Ëº´µ×´ÖÂç²ð¤âÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£¡ä¡ä¡äÀÚ½ÐæÆ¤ä¿§ÃËÁÈ¡¢º´µ×´ÖÂç²ð¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³É÷·Ê¼Ì¿¿¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿5ÅÀ¡Ë¡Ø¥Ï¥¤¥¹¥¯¡¼¥ë¡ª´ñÌÌÁÈ¡Ù¤Ï¡¢1980Ç¯¡Ø½µ´©